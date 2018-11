Staat in cassatie in Urgenda-zaak

De Staat stapt naar de Hoge Raad in de Urgenda-zaak. Het gerechtshof oordeelde eerder dat de Staat meer moet doen om de uitstoot van CO2 tegen te gaan. Het kabinet overwoog al in cassatie te gaan. Minister Eric Wiebes van Economische Zaken maakte vrijdag bekend dat dat dus daadwerkelijk gebeurt.

,,Niet om de klimaatkwestie zelf”, benadrukte Wiebes, die eerder al aangaf dat het kabinet zich inhoudelijk aan de uitspraak in hoger beroep zal houden. ,,Maar wel omdat wij willen weten, in hoogste instantie, of een rechter in deze mate op de stoel van de politiek mag gaan zitten.”. De minister sprak van ,,een principekwestie” waar het kabinet een uitspraak over wil hebben.

,,Dat is gewoon niet waar”, reageert Urgenda-directeur Marjan Minnesma op de uitspraak van Wiebes. ,,Als het echt een principekwestie zou zijn, had het kabinet allang meer maatregelen aangekondigd om de uitstoot tegen te gaan.” Nederland heeft bij de klimaatakkoorden van Parijs afgesproken dat het de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met een kwart moet hebben verminderd ten opzichte van 1990. Volgens duurzaamheidsorganisatie Urgenda volstaat het huidige beleid ,,bij lange na” niet om dat doel te halen en moet het kabinet meer doen. ,,Momenteel is de uitstoot pas 13 procent lager dan in 1990.”

Urgenda won daarover in 2015 al een rechtszaak tegen de Staat. De rechter oordeelde toen dat de overheid burgers beter moet beschermen tegen de gevaren van klimaatverandering, zoals een stijgende zeespiegel. Vorige maand kwam het gerechtshof in Den Haag in hoger beroep tot dezelfde slotsom.

,,Wij hebben het kabinet na de rechtszaak aangeboden om het hoger beroep over te slaan en direct naar cassatie te gaan, om tijd te besparen”, aldus Minnesma. ,,Dat aanbod werd afgewezen en nu zijn we zo weer een paar jaar bezig. Het lijkt dat de Staat het oordeel van de rechter aan zijn laars lapt.”