Waarschuwing voor mist en gladheid

Verkeer moet vrijdagochtend rekening houden met mist en lokaal kunnen de wegen glad zijn, waarschuwt Weeronline. De temperatuur ligt op veel plaatsen rond of net iets onder het vriespunt en voor veel weggebruikers zal dat de eerste keer zijn dit seizoen.

In de koudere gebieden kunnen vooral fietspaden, bruggen en viaducten vrijdagochtend glad zijn, met name in het zuiden, midden en oosten van het land. In de nacht van donderdag op vrijdag moest plaatselijk zelfs worden gestrooid, ook voor het eerst dit seizoen. Rijkswaterstaat strooide onder meer op de A1 bij Bathmen.

In Twente en de Achterhoek was het het koudst: -3,6 graden. Dicht bij de grond vroor het bijna 6 graden.

Het autoverkeer zal vooral last hebben van mistbanken. In de provincies Zeeland, Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Brabant en Limburg komt plaatselijk dichte mist voor. Hierbij is het zicht minder dan 200 meter. Het zicht was tot nu toe het slechtst in Volkel (Brabant). Daar kon om 5:10 uur slechts 65 meter ver worden gekeken. De mist lost moeizaam op en plaatselijk duurt het tot in de tweede helft van de ochtend totdat de mist verdwijnt.

Vanaf vrijdag komt het in de nachten geregeld tot lichte vorst. Doordat er vanaf het weekend een droge oostenwind waait, neemt de kans op gladheid af. De wegen drogen op en daardoor kan er ondanks dat het vriest geen ijslaagje ontstaan. Overdag wordt het dit weekend 6 tot 8 graden, maar door de schrale oostenwind voelt het aan als 3 graden. In de vroege ochtend ligt de gevoelstemperatuur rond -5 graden. Maandag wordt het nog een graadje kouder.