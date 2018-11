Anti-Pietgroep KOZP protesteert in Leeuwarden

In Leeuwarden zijn activisten van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) tevergeefs in discussie gegaan met burgemeester Ferd Crone over het vak op het Wilhelminaplein waar ze mogen demonstreren.

Ze wilden dat het vak 20 meter zou opschuiven, zodat het direct aan de intochtroute van Sinterklaas zou liggen. De burgemeester kapte dat af en zei dat daar vrijdag harde afspraken over zijn gemaakt. Volgens de activisten was Crone vrijdag helemaal niet bereikbaar, waarop de burgemeester antwoordde: ,,U gaat hier geen spelletjes met mij spelen”. Voor hem was de kous daarmee af. Hij liet de politie het beoogde stuk van het plein met lint afzetten.

De ongeveer twintig KOZP-activisten vertrokken daarna naar hun aangewezen demonstratievak.

Pal daartegenover, op de trappen van het gerechtsgebouw, heeft zich een groep supporters van Cambuur verzameld. Zij zijn pro-Zwarte Piet en lieten eerder deze week doorschemeren dat ze het protest van KOZP wilden verstoren.