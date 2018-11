Asscher: dit kabinet is over zijn datum

Volgens PvdA-leider Lodewijk Asscher is het kabinet van premier Mark Rutte over ,,zijn houdbaarheidsdatum” heen. Daarom voelt hij er weinig voor om na de Provinciale Statenverkiezingen de coalitie aan een meerderheid te helpen in de Eerste Kamer, zegt hij zaterdag in de NRC.

„Het begon met mooie woorden over het dichten van de kloof en het tegengaan van cynisme, maar ze houden zichzelf gevangen en regeren niet. Ze lijken er alleen te zitten voor het grote bedrijfsleven”, aldus Asscher. De regering zou „doof zijn voor de roep uit de samenleving om meer aandacht voor mensen boven multinationals”.

In het voorjaar had Asscher op het partijcongres van de PvdA nog gezegd te willen blijven samenwerken. Dat kwam hem op veel kritiek te staan. ,,Ze hebben sindsdien een kans gemist om samen te werken”, verklaart hij in de krant zijn veranderde standpunt. Zaterdag spreekt hij in Groningen zijn partijleden opnieuw toe.

De regeringscoalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie staat er in de peilingen niet best voor en dreigt haar minimale meerderheid in de senaat te verliezen.