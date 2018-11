Boer Werkhoven vraagt brandstichter motief

De door vier branden getroffen boer Gert Snitselaar uit Werkhoven wil dat degene die de branden heeft aangestoken meldt wat zijn motief is. ,,Laat alsjeblieft weten wat het doel hiervan is. Het was niet nodig geweest mijn koeien en hond te vermoorden”, zegt Snitselaar in het Nederlands Dagblad.

Bij een van de branden lieten vijftig koeien en een van zijn waakhonden het leven.

Snitselaar zegt niet te weten wat er achter de brandstichtingen kan zitten. ,,Dat laat ik aan de recherche over. Er is al veel te veel gespeculeerd.” Hij doelt op berichten dat de branden verband zouden houden met zijn coming-out als homo. Hij werd om zijn geaardheid bedreigd.

,,Ik ben intens verdrietig”, aldus de gedupeerde boer.