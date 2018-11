Busreis anti-pietgroep halverwege gestopt

Een busreis van activisten van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) van Amsterdam naar Den Helder is halverwege tot een eind gekomen. In Alkmaar werd de bus door de politie tegengehouden.

De activisten zouden tijdens de sinterklaasintocht in Den Helder protesteren tegen Zwarte Piet.

KOZP meldde eerder op de ochtend dat de trip was geschrapt vanwege de dreiging van wegblokkades door voorstanders van Zwarte Piet. Maar dat was een rookgordijn om een dergelijke blokkade juist te voorkomen, zei een van de woordvoerders.

Ook maakte de actiegroep melding van ‘onredelijke eisen’ van de politie, zoals het regelen van eigen beveiligers en de eis dat de bus voor 08.00 uur in Alkmaar moest zijn.

Volgens de politie is dat laatste precies de reden dat de actievoerders zijn gestopt. De actiegroep wilde geen afspraken maken met de politie, maar is uiteindelijk toch met de bus op weg gegaan en is daarom tegengehouden.