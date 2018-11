Intocht Sinterklaas in Zaanstad goed verlopen

De landelijke intocht van Sinterklaas in Zaanstad is goed verlopen. Volgens burgemeester Jan Hamming kwamen er een kleine 30.000 bezoekers naar de aankomst van de goedheiligman. De politie heeft vier personen aangehouden.

Volgens de politie zijn twee personen opgepakt voor het verstoren van de openbare orde, een voor het gooien van een steen naar een demonstratievak en een voor het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs.

Op vier plekken werd gedemonstreerd door voor- en tegenstanders van Zwarte Piet. Dit verliep zonder noemenswaardige incidenten, zei Hamming. ,,Het is hartstikke goed verlopen. Een kinderfeest zoals een kinderfeest hoort te zijn.” Het was volgens hem een goede combinatie van het recht op vrijheid van meningsuiting en een veilig kinderfeest. ,,Maar wel binnen de grenzen van de rechtsstaat en zonder dat de kinderen er last van hadden.”

De intocht ging gepaard met strenge veiligheidsmaatregelen. Zo mochten er geen auto’s in de buurt komen van de route en werden mensen gefouilleerd en moesten ze hun tas laten controleren. ,,We hadden ons minutieus voorbereid”, aldus Hamming. ,,Het was een hele bijzondere operatie en we waren op alles voorbereid.”

Hij erkende wel dat het ,,treurig is om te zien” dat al die veiligheidsmaatregelen nodig zijn. De burgemeester zou graag zien dat de samenleving het gesprek met elkaar aangaat over de traditie van Sinterklaas. ,,En dat we kunnen gaan van dialoog naar begrip en van begrip naar verandering. Dat we kunnen zeggen: dit is een kinderfeest voor iedereen.”