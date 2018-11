Mogelijk meldpunt voor suïcidale boer

Boeren die rondlopen met zelfmoordgedachten moeten tijdig in aanraking komen met hulpverleners. Daarom overweegt minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de invoering van een landelijk meldpunt, waarop frequente bezoekers van boerderijen – zoals dierenartsen – anoniem hun zorgen over een boer kenbaar kunnen maken.

Dat schrijft Schouten zaterdag aan de Tweede Kamer.

De bewindsvrouw constateert dat zulke boerderijbezoekers vaak niet zelf in staat zijn om een gesprek te voeren met een agrariër met psychosociale problemen, maar dat hij of zij wel zou kunnen doorverwijzen naar mensen van de ggz.

Volgens actualiteitenrubriek Nieuwsuur, dat zaterdag over de kwestie bericht, nemen in de agrarische sector zorgen over zelfmoord onder boeren toe. Financiële zorgen, strenge milieuwetten en eenzaamheid zouden factoren zijn die boeren stress opleveren.