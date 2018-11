Rommelig verloop sintintocht Leeuwarden

In Leeuwarden is de sinterklaasintocht rommelig verlopen. Voor de intocht ontstond een gespannen sfeer. Activisten van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) stonden op het Wilhelminaplein tegenover supporters van Cambuur, die zich hadden opgesteld op de trappen van het gerechtsgebouw.

Toen de anti-Piet-activisten muziek begonnen te maken, kwamen de Cambuursupporters naar voren en begonnen sinterklaasliederen te zingen. De politie vormde met een aantal busjes een barrière tussen de twee groepen en agenten stonden met de wapenstok en honden klaar om in te grijpen. Ook de ME was paraat.

Nadat de sinterklaasstoet voorbij was gegaan, bliezen de demonstranten en tegendemonstranten geleidelijk de aftocht en verdween ook het publiek.

In de Friese hoofdstad zijn twee mensen aangehouden omdat ze shirts droegen met beledigende teksten tegen de politie en weigerden die te bedekken. Ze hadden niets te maken met de demonstratie op het Wilhelminaplein, aldus een politiewoordvoerder.