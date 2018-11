Ruim 2,4 miljoen zien Oranje stunten

Meer dan 2,4 miljoen mensen hebben vrijdagavond gezien hoe het Nederlands elftal korte metten maakte met wereldkampioen Frankrijk. Ook de nabeschouwing werd goed bekeken: 2 miljoen kijkers. De uitzendingen vormden de nummers een en twee op de kijkcijferlijst van de Stichting KijkOnderzoek.

De derde ‘blind audition’ van The Voice of Holland trok 1,6 miljoen kijkers. Coach Anouk haalde daarin uit naar mede-jurylid Lil’ Kleine, die door kandidaat Sophie als begeleider werd gekozen in plaats van Anouk. ,,Wat hij je belooft is bullshit”, zei de zangeres.