Intocht Sinterklaas trekt 1,9 miljoen kijkers

De intocht van Sinterklaas zaterdagmiddag in Zaanstad heeft bijna 1,9 miljoen tv-kijkers getrokken. De aankomst was te zien was in een extra lange uitzending van het Sinterklaasjournaal op NPO3.

De intocht van Sinterklaas trok ruim 100.000 kijkers minder dan de afgelopen paar jaar. Vorig jaar, toen de sint met zijn pieten aankwam in Dokkum, was de intocht het best bekeken programma van de dag met ruim twee miljoen kijkers. Dat was ook in 2016 het geval toen de intocht in Maassluis was.

Dit jaar staat het NOS Journaal bovenaan de ranglijst van Stichting KijkOnderzoek met 1.926.000 kijkers. Het consumentenprogramma Kassa staat op de derde plek (1,4 miljoen) kijkers. Het Sinterklaasjournaal om 18.00 uur staat op de elfde plaats met 746.000 kijkers.