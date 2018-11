‘Oorlogsgame als geschiedenisles’

Het is de Tweede Wereldoorlog, de oude binnenstad van Rotterdam ligt in puin. Schietend moet je een weg vinden langs de ingestorte Laurenskerk, het Witte Huis, de Willemsspoorbrug en het oude station Blaak, om de stad in handen te krijgen. Dat is het idee van een nieuwe game, Battlefield V, die dinsdag op de markt komt.

De Stichting Herdenking 14 mei 1940, die de jaarlijkse herdenking van het bombardement van Rotterdam organiseert, overweegt de game te gebruiken om jongeren te bereiken. Zij kunnen zo leren dat Rotterdam er ooit echt zo uitzag als in de game. ,,We zijn geen fan van oorlogsgames. Het is nooit leuk om een game te zien over de verwoesting van de stad, die zo erg is geweest. Maar misschien kan het juist de ogen openen. Het feit dat deze game zich in Rotterdam afspeelt, vestigt de aandacht hierop bij een groep die wij als stichting moeilijk kunnen bereiken. Dat is een kans, en die zullen we zeker oppakken. Elk nadeel heeft zijn voordeel”, aldus een woordvoerder.

Onderzoeker Marc van Berkel is terughoudend. Hij leidt geschiedenisleraren op aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en heeft zich gespecialiseerd in nationaalsocialisme en de Holocaust. Volgens hem kunnen zulke games nooit worden gebruikt om mensen over de oorlog te leren. ,,Ze hebben geen enkele realiteitswaarde. Oorlog is gruwelijk en wreed, en de werkelijkheid kan gelukkig niet benaderd worden. Angst, trauma‚Äôs en de continue dreiging kun je niet nabootsen”, aldus Van Berkel.

Battlefield V is uitgegeven door Electronic Arts (EA), een van de grootste gamestudio’s ter wereld. De game is gemaakt voor Windows-apparaten en voor de PlayStation 4 en Xbox One. Het is de opvolger van Battlefield 1 uit 2016. Die ging over de Eerste Wereldoorlog.