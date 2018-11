Twee Eindhovense arrestanten nog vast

Vier van de zes mensen die zaterdag werden gearresteerd in Eindhoven rondom de intocht van Sinterklaas, zijn nog op zaterdagavond vrijgelaten. Twee van de arrestanten hebben op het politiebureau de nacht doorgebracht, maar worden later op zondag vrijgelaten. Alle zes blijven verdachte in het onderzoek, aldus de politie.

De arrestanten gooiden met blikjes bier en eieren naar demonstranten van Kick Out Zwarte Piet (KOZP). Door voorstanders van Zwarte Piet werden ook discriminerende en racistische leuzen gescandeerd.

De politie gaat de komende tijd camerabeelden bekijken en verwacht op basis daarvan de komende week nieuwe aanhoudingen te kunnen doen. Zaterdag werd al bekend dat het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek gaat doen naar de wanordelijkheden.

Burgemeester John Jorritsma zei al dat ,,een grens is overschreden” in Eindhoven.