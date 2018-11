Vechtersbazen keren zich tegen politie Tilburg

Een groep vechtende mensen heeft zich in de nacht van zaterdag op zondag in het uitgaansgebied van Tilburg tegen de politie gekeerd. Een agent is daarbij gewond geraakt.

Om omstreeks 4.00 uur ontstond een vechtpartij aan het Pieter Vreedeplein. Twee bikers van de politie gingen erop af en troffen een tiental vechtersbazen aan. Toen zij een eind aan het opstootje wilden maken, onder meer door hun wapenstok te trekken, keerde de groep zich tegen de twee. Een van de bikers werd vervolgens hardhandig tegen de grond gewerkt en door zijn belagers mishandeld. Opgetrommelde collega’s konden de vechtersbazen uiteenjagen en uit het uitgaansgebied verwijderen.

De mishandelde agent is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Hij liep letsel op aan zijn ribben. De agent zal aangifte doen. De politie heeft niemand aangehouden.