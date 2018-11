10.000 euro binnen voor Kick Out Zwarte Piet

Met een doneeractie voor Kick Out Zwarte Piet (KOZP) is binnen twee dagen ruim 10.000 euro ingezameld. Dat bevestigt KOZP-woordvoerder Jerry Afriyie na berichtgeving door RTL Nieuws.

Afriyie laat weten dat de crowdfundingsactie zaterdag is begonnen en dat het geld onder meer zal worden gebruikt voor het inhuren van juridische bijstand. ,,Ook willen we nazorg bieden aan actievoerders die tijdens de intochten afgelopen weekend zijn geconfronteerd met fysiek of verbaal geweld.”

Dat binnen twee dagen al ruim 10.000 euro is binnengekomen voor KOZP vindt Afriyie een ,,enorme steun in de rug voor de actievoerders”. De crowdfundingsactie duurt nog een maand.

Eerder maandag werd bekend dat een doneeractie voor de zogeheten blokkeer-Friezen ruim twee ton heeft opgebracht. Het geld is bedoeld om een eventueel hoger beroep te bekostigen van de betogers die zijn veroordeeld voor het tegenhouden van anti-Zwarte Piet-demonstranten die vorig jaar op weg waren naar de landelijke intocht in Dokkum.