Darter Van Barneveld stopt na WK van 2019

Raymond van Barneveld stopt over ruim een jaar als profdarter. De 51-jarige Hagenaar meldt dat in een gesprek op de website van dartbond PDC. Van Barneveld wil nog meedoen aan twee WK’s, dit jaar en eind 2019. Daarna houdt hij het voor gezien.

,,Komend jaar wordt mijn 35e jaar als darter op het hoogste niveau en het wordt mijn laatste jaar. Ik merk aan mezelf dat ik het niet meer kan bijbenen. Ik voel me niet meer 100 procent fit en in mijn privé-leven is veel gebeurd. Ik kan dit niet meer elke week opbrengen en mis de echte motivatie”, aldus Van Barneveld. ,,Ik ben een winnaar, maar momenteel win ik geen toernooien meer. Het zou geweldig zijn als ik een van de komende grote toernooien toch nog op mijn naam schrijf.”

Van Barneveld maakte eind jaren negentig de dartsport populair in Nederland. De voormalige postbode behaalde bij de BDO (British Darts Organisation) vier keer de wereldtitel, in 1998, 1999, 2003 en 2005. Toen Van Barneveld de overstap maakte naar de PDC (Professional Darts Corporation) won hij, in januari 2007, ook direct het WK. Van Barneveld versloeg zijn Britse rivaal Phil Taylor, die begin dit jaar stopte als darter.

Totaal behaalde Van Barneveld bij de PDC 29 titels, waaronder de Grand Slam of Darts, het UK Open en de Premier League.

Van Barneveld werd als beste Nederlandse darter afgelost door Michael van Gerwen. De Brabander won het WK bij de PDC tot dusverre twee keer, in 2014 en 2017.