Dijkhoff pleit voor demoverbod bij intocht

Het moet afgelopen zijn met demonstraties ,,pontificaal bij de intocht” van de sint in ons land en anders moeten ze helemaal worden verboden, van de dag van intocht tot aan het sintfeest zelf. VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff pleit daarvoor. Hij schrijft op Facebook de ,,zwartepietdiscussie, met de extremisten aan beide kanten, meer dan beu” te zijn.

,,Ik wil dat de extremen respecteren dat ze de uitzondering zijn. Dat de meeste mensen Sinterklaas niet willen laten verstoren. Wij willen gewoon het feest terug.” Dijkhoff zegt de intocht dit jaar zelf te hebben overgeslagen. Hij had geen zin het risico te lopen zijn dochtertje te confronteren met schreeuwende en vechtende idioten. ,,Met demonstranten die zo dichtgetikt zijn over hun eigen gelijk dat een ander meteen een racist is. Of met aso’s die dan weer agressief doen tegen demonstranten. En zo samen de pret voor de kinderen totaal verzieken.”

Op diverse plaatsen in Nederland waren zaterdag bij de intocht van Sinterklaas relletjes en arrestaties. In Eindhoven werden anti-Zwarte Piet-demonstranten bekogeld met eieren en voetbalsupporters hielden spreekkoren. Ook in Leeuwarden was de sfeer gespannen.