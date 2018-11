Flevoland mag edelherten afschieten

De provincie Flevoland mag edelherten in de Oostvaardersplassen afschieten. De rechter in Lelystad bepaalde maandag echter ook dat het schieten niet voor eind november mag beginnen.

De provincie Flevoland heeft Staatsbosbeheer opdracht gegeven honderden edelherten dood te schieten in het natuurgebied. Aanleiding is de sterfte van bijna 60 procent van de populatie edelherten afgelopen winter mede door gebrek aan voedsel. De provincie wil de herten afschieten om opnieuw een winter vol dode dieren te voorkomen.

Vijf natuurverenigingen hebben die opdracht aangevochten. ,,Ik kom tot het voorlopig oordeel dat opdracht rechtmatig is en in stand kan blijven”, zei de rechter in haar vonnis maandag. Ook de vergunning die nodig is voor het schieten, wordt aangevochten. De zaak daarover dient op 29 november. De rechtbank wil dat er in ieder geval tot die zitting nog niet geschoten wordt.