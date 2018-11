Goede zomer voor campings en hotels

Op de Nederlandse campings was het afgelopen zomer drukker dan vorig jaar. Het aantal gasten steeg in juli en augustus naar 1,7 miljoen, dat is bijna 11 procent meer dan dezelfde maanden in 2017. Het aantal overnachtingen nam toe naar 10,5 miljoen (plus 4,8 procent), meldt het CBS.

Zeeland was de provincie waar de meeste kampeerovernachtingen werden geteld, zowel van binnenlandse als van buitenlandse gasten. Dat waren vooral Duitsers en in mindere mate Belgen. Gelderland staat op de tweede plaats, die provincie was vooral in trek bij Nederlandse kampeerders.

Ook hotels trokken meer gasten. Ze telden in juli en augustus 5,8 miljoen gasten, ruim 5 procent meer dan vorig jaar zomer. Het aantal overnachtingen steeg met dik 7 procent maar 10,8 miljoen. Er waren meer Nederlandse gasten, maar er waren vooral ook meer buitenlandse gasten. Ze kwamen uit Duitsland, Groot-Brittanniƫ, Belgiƫ en de Verenigde Staten.

Bungalowparken verwelkomden ook meer bezoekers, een plus van 4 procent ten opzichte van zomer 2107.

De toename van het aantal gasten en overnachtingen leidde vanzelf tot een stijging van de omzet in de hele logiesbranche.