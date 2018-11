Invallen in Limburg om mestfraude

Politie en justitie hebben maandagochtend in Limburg invallen gedaan in verband met het vermoeden van mestfraude. Het gaat volgens een woordvoerster van het Openbaar Ministerie (OM) om meerdere doorzoekingen op verdenking van valsheid in geschrifte.

Meer wilde ze hierover niet kwijt. Volgens NRC deden OM, politie en toezichthouder NVWA maandagochtend een inval bij een mestadviesbureau in Heythuysen (Limburg). Volgens de krant zou dit bedrijf mestfraude coördineren en organiseren.

Het OM hoopt in de loop van maandag met meer informatie te komen.