‘Minstens 18 jaar cel voor doden Milica’

Hüseyin A., verdacht van het verkrachten en doden van Milica van Doorn, moet minstens achttien jaar gevangenisstraf krijgen. Dat zei advocaat Richard Korver maandag tijdens het proces tegen A. namens de nabestaanden van het slachtoffer. Volgens hem staat vast dat A. de 19-jarige Van Doorn in de nacht van 7 op 8 juni 1992 in Zaandam heeft verkracht en haar vervolgens heeft gedood om de verkrachting te verdoezelen.

Het lichaam van Van Doorn werd gevonden in een sloot in de wijk Kogerveld. De zaak bleef jarenlang onopgelost. Vorig jaar kwam A. na een DNA-verwantschapsonderzoek als verdachte in beeld. Hij zit sinds 9 december vast.

A. (48) heeft aanvankelijk enkele relatief vage verklaringen afgelegd. Daarna deed hij er het zwijgen toe. Maandag verklaarde hij ter zitting dat hij een geheime seksuele relatie met Van Doorn heeft gehad. Dat zou het van A. afkomstige sperma in het lichaam van het slachtoffer verklaren.

,,Apert leugenachtig”, noemde Korver deze nieuwe lezing van A. De verdachte draait iedereen een rad voor ogen, meent de advocaat. Het Openbaar Ministerie (OM) noemde de verklaring ,,ongeloofwaardig”.

De advocaat van A. vindt dat de jongste verklaring van zijn cliënt een onderzoek rechtvaardigt naar een ,,alternatief scenario”. De rechtbank ging daar niet in mee, omdat zij die verklaring concreet noch aannemelijk genoeg vindt.

Op vragen over de details van de relatie met Van Doorn moest A. het antwoord herhaaldelijk schuldig blijven. Volgens hem lag dat aan het feit dat deze ruim 25 jaar geleden heeft plaatsgevonden.

Woensdag komt het OM met de strafeis.