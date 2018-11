Veel Nederlandse kindermisbruikers in Cambodja

In Cambodja maken veel Nederlanders zich schuldig aan kindermisbruik. Nederland staat zelfs in de top drie van kindersekstoeristen in het Zuidoost-Aziatische land. Dat meldt hulporganisatie Terre des Hommes, dat maandag een campagne is begonnen om kindersekstoerisme in Cambodja tegen te gaan. Kindermisbruikers uit de Verenigde Staten vormen in Cambodja de grootste groep, ook veel Zuid-Koreanen vergrijpen zich daar aan kinderen.

Jaarlijks worden alleen al in toeristenstad Siem Reap gemiddeld twintig Westerse sekstoeristen betrapt en vervolgd. In april werd de Nederlander Nico S. in Cambodja veroordeeld voor het maken van kinderporno. Hij kreeg vijf jaar cel en moest schadevergoeding betalen aan 22 slachtoffers. Begin vorig jaar werd de Nederlander Bas R. veroordeeld voor het maken van kinderporno. Beiden zitten in Cambodja in de cel.

,,We zien een verschuiving in de werkwijze: van contact maken met straatkinderen en hun families, naar contact maken met kinderen op scholen, in kerken en kinderopvang”, aldus Terre des Hommes. Kindermisbruikers melden zich bijvoorbeeld aan om ergens vrijwilligerswerk te doen.

Behalve in Cambodja komt seksuele uitbuiting van kinderen in Aziƫ vooral voor in Thailand, Nepal en de Filipijnen. Ook in die landen zijn Nederlanders volgens Terre des Hommes sterk vertegenwoordigd onder de daders. De kinderrechtenorganisatie werkt via lokale informanten aan opsporing van verdachten en geeft sociaalpedagogische en juridische hulp aan de slachtoffers.