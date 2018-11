VN bespreken invoering stroomstootwapens

De Verenigde Naties buigen zich vanaf dinsdag over de mogelijkheid dat stroomstootwapens voor alle Nederlandse politieagenten beschikbaar komen. Dat meldt privacywaakhond Privacy First. Die had gevraagd het onderwerp op de vergadering te zetten van het VN-Comité tegen Marteling.

,,De mogelijke invoering van stroomstootwapens is een van de vele onderwerpen die door het VN-Comité worden besproken”, zegt directeur Vincent Böhre van Privacy First. ,,Naar verwachting komt het comité over enkele weken met een advies. Dat is niet bindend voor de Nederlandse regering, maar wel zwaarwegend. Het VN-Comité is immers gezaghebbend.”

Vorige week liet minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid weten dat hij positief staat tegenover het idee om het stroomstootwapen beschikbaar te maken voor alle politieagenten. Wel wil hij nog lopend onderzoek naar de gezondheidseffecten afwachten.

Privacy First is gekant tegen het beschikbaar komen van stroomstootwapens voor het Nederlandse politiekorps, onder meer omdat door het gebruik ervan de ,,lichamelijke integriteit” van mensen zou worden aangetast.