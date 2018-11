Willem Holleeder ‘hoorde nooit bij een groep’

Willem Holleeder heeft gedurende zijn criminele loopbaan ,,nooit bij een groep gehoord”. Dat zei hij in de gerechtsbunker in Osdorp tegen de rechtbank, die daar maandag begon met het laatste onderdeel op de aanklacht: het lidmaatschap van een criminele organisatie.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) behoorde Holleeder tussen begin 2002 en half 2006 tot een groep die onder meer moorden pleegde en voorbereidde. Holleeder zou samen met de vorig jaar tot levenslang veroordeelde Dino Soerel en de in 2001 doodgeschoten Stanley Hillis de kern hebben gevormd.

Holleeder ontkende onderdeel te zijn geweest van een dergelijke organisatie. Hij zei dat hij in zijn criminele loopbaan ,,alleen samen was” met Cor van Hout, van wie hij zich later afscheidde. Daarna ,,trok ik wel met mensen op, maar ik was niet samen met ze”, aldus Holleeder. ,,Ik ben altijd op mezelf geweest.”