2,7 miljoen mensen zien gelijkspel Oranje

Het gelijke spel van Oranje tegen Duitsland in de Nations League is maandagavond door ruim 2,7 miljoen mensen gezien, zo blijkt uit cijfers van de Stichting KijkOnderzoek. De wedstrijd in Gelsenkirchen, die eindigde in 2-2, was daarmee het best bekeken programma van de dag.

Het Nederlands elftal trok daarmee nog meer kijkers dan afgelopen vrijdag. Toen zagen meer dan 2,4 miljoen mensen hoe Oranje korte metten maakte met wereldkampioen Frankrijk.

De nabeschouwing van Duitsland – Nederland was maandagavond goed voor bijna 1,6 miljoen kijkers en stond op de derde plek op de lijst, na het NOS Journaal van 20 uur (2,1 miljoen).