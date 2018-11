‘Agenten in gevaar na opheffen anonimiteit’

De agenten die veroordeeld zijn voor de fatale aanhouding van Mitch Henriquez, juni 2015, vrezen nog altijd voor hun veiligheid en die van hun gezin, als hun identiteit bekend wordt. Dat vertelden hun advocaten dinsdag tijdens een niet-inhoudelijke behandeling van het hoger beroep van deze zaak voor het Haagse hof, voor de gelegenheid uitgeweken naar de extra beveiligde locatie op Schiphol.

De agenten, afgeschermd in de rechtszaal, met vervormde stemmen en aangeduid als DH01 en DH02, hebben volgens advocaat Caroline de Sitter heel lang getwijfeld of ze in hoger beroep moesten gaan tegen het vonnis. Dat komt doordat zij zich grote zorgen over hun veiligheid maakten en nog altijd maken. De Sitter: ,,De behoefte om deze zaak achter zich te laten is heel groot. Maar omdat hij naar eer en geweten heeft gehandeld, kan hij zich niet met het vonnis verenigen.”

De twee agenten werden kort na de dood van Henriquez heel zwaar en heftig bedreigd. DH01 heeft met zijn gezin moeten onderduiken. De rechtbank in Den Haag veroordeelde de twee agenten eind vorig jaar tot een voorwaardelijke celstraf van zes maanden, met een proeftijd van een jaar.

Henriquez overleed een dag nadat hij was aangehouden op een muziekfestival in Den Haag, eind juni 2015. Er waren vijf agenten voor nodig om de grote en sterke 42-jarige Arubaan onder bedwang te krijgen bij zijn arrestatie. Twee van de betrokken agenten zijn strafrechtelijk vervolgd. Het door de agenten toegepaste geweld bij zijn arrestatie en in het bijzonder de door een van hen toegepaste omstreden nekklem zijn Henriquez vervolgens fataal geworden.

De familie van Henriquez probeert al tijden juist de identiteit van de agenten openbaar te krijgen. Zij willen dat onder meer weten als rouwverwerking en nu hebben ze het gevoel in een ,,spookproces” te zitten.