Arrestaties bij grote actie tegen hennepteelt

Politie en justitie zijn dinsdag in Limburg bezig met een grootschalige actie gericht tegen de handel in benodigdheden voor hennepteelt, waaronder hennepstekken. Er worden negentien woningen en zeven loodsen doorzocht, voornamelijk gelegen in de Westelijke Mijnstreek rond Sittard en Geleen. Inmiddels zijn daarbij al zeven verdachten aangehouden.

Bij de ‘integrale actiedag’ werken mensen samen van het Openbaar Ministerie Limburg, de politie Limburg, de Belastingdienst, het ministerie van Defensie en het Team ondermijning Limburg. In totaal zijn bijna tweehonderd medewerkers betrokken.

Bij grootschalige hennepteelt maken criminelen misbruik van legale bedrijven om de enorme winsten wit te wassen en gebruiken voorzieningen en instanties om hun illegale praktijken mogelijk te maken. Dit wordt ondermijning genoemd, omdat ze ermee de rechtsstaat ondergraven.

Growshops en groothandels vormen volgens de politie ,,de spin in het web” van de georganiseerde hennepteelt. ,,Zij leveren de materialen die nodig zijn om kwekerijen op te zetten en vervullen daarmee een belangrijke faciliterende rol.”

Dit soort criminaliteit brengt onschuldige burgers in gevaar, aldus de politie. Kwekerijen zijn brandgevaarlijk, hennepafval wordt gedumpt in natuurgebieden. De brede aanpak maakt niet alleen vervolging mogelijk, maar zorgt er ook voor dat panden gesloten worden, huurcontracten worden opgezegd en illegaal vermogen wordt afgepakt. ,,Zo maken wij wijken en buurten weer veiliger”, aldus de politie.