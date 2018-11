In het oosten en noordoosten van Nederland zijn donderdag aan het einde van de middag de eerste (natte) sneeuwvlokken gevallen. Emmen (Drenthe) en Ter Apel (Groningen) hadden volgens Weeronline de primeur.

Van echte sneeuwpret is nog geen sprake, want de sneeuwvlokken blijven slechts tijdelijk en zeer lokaal op auto’s en tuintafels liggen. Ook hoeven mensen niet bang te zijn voor gladheid op de weg.

De komende uren kan er op meer plekken in het noordoosten van het land natte sneeuw vallen. In het zuidwesten, met name in Zeeland en de westelijke helft van Brabant, kan tijdens de nacht een beetje natte sneeuw vallen bij temperaturen net boven nul. Woensdagochtend kan er dan wel sprake zijn van gladheid door bevriezing.

Vorig jaar duurde het iets langer voordat de eerste sneeuw viel. Op 25 november vielen toen de eerste sneeuwvlokken in Zuid-Limburg en Zeeland. Een record wordt dit jaar niet gevestigd, want in 2015 was het op 14 oktober al wit op straat.