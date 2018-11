Hof bekijkt vervolging Ollongren opnieuw

Het gerechtshof kijkt opnieuw naar het verzoek van Thierry Baudet, voorman van Forum voor Democratie (FVD), om minister Kajsa Ollongren te vervolgen. Volgens Baudet heeft Ollongren hem tijdens een lezing afgeschilderd als een racist.

Het hof oordeelde eerder dat vervolging van Ollongren niet nodig was, maar later bleek er een fout te zijn gemaakt. De reactie van Baudet werd niet bij die beoordeling betrokken. De president van het gerechtshof in Amsterdam heeft inmiddels zijn verontschuldigingen hiervoor aangeboden bij Baudets advocaat, Theo Hiddema, meldt het gerechtshof.

Ollongren zou Baudet tijdens een lezing hebben afgeschilderd als racist. Zij zou daarin de FVD-leider hebben beschuldigd van het betrekken van ras in het politieke debat. Zij verwees naar een omstreden uitspraak van een partijgenoot van Baudet die zei dat Nederlanders met een donkere huidskleur minder intelligent zijn dan anderen.