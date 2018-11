Pensioenoverleg mislukt

Het overleg over een nieuw pensioenakkoord is dinsdagavond mislukt. ,,We zijn er niet uitgekomen”, zei voorzitter Marc Calon van landbouworganisatie LTO. Volgens Calon was de FNV bang dat de plannen niet geaccepteerd zouden worden door haar achterban.

Over een nieuw pensioenstelsel wordt al jaren onderhandeld binnen de Sociaal-Economische Raad (SER). Pijnpunten zijn onder meer de verhoging van de AOW-leeftijd. De vakbewegingen zien het tempo waarmee het kabinet de AOW-leeftijd wil verhogen niet zitten.