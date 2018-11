Rutte: dreiging Van den Heuvel heel erg

Het feit dat misdaadjournalist John van den Heuvel vanwege dreigingen niet meer kan optreden bij RTL Boulevard is een nederlaag. Premier Mark Rutte schaart zich achter die kwalificatie van de Nederlandse Vereniging van Journalisten.

Maandag werd bekend dat de journalist voorlopig niet meer aanschuift bij RTL Boulevard. De kans dat criminelen een aanslag op hem plegen wordt reëel geacht. Van den Heuvel wordt al langer beveiligd door de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging.

,,Ik vind het voor hem heel erg, voor RTL Boulevard, en voor De Telegraaf’’, zei Rutte. Hij snapt dat sommige mensen deze maatregel als een knieval voor criminelen zien. ,,Tegelijkertijd is dit het advies van de lokale driehoek en daar kan ik helaas niet in het openbaar verder over discussiëren.’’

Rutte benadrukte dat ,,we er alles aan zullen die om de klootzakken te pakken die hier achter zitten’’.