Ben jij een startende ondernemer? Zo bespaar je op je kosten

Als je voor jezelf gaat beginnen, wil je je bedrijf zo goed mogelijk opzetten waarbij je het liefst zo min mogelijk uitgeeft. Je weet immers niet hoeveel inkomsten je kunt verwachten. Met deze besparingstips kan je je kosten drukken, zonder dat dit in de weg staat van wat je te doen hebt.

Zonder een mobiele telefoon ben je nergens. Je wilt bereikbaar zijn voor potentiële klanten. De keuze in toestellen is enorm. Je kan makkelijk geld besparen door voor een ouder model te kiezen en niet altijd het nieuwste model te kopen. Richt je op wat je nodig hebt aan functionaliteiten en niet op het type telefoon. Bekijk ook de verschillende abonnementen die er zijn. Dit zijn maandelijkse terugkerende kosten, dus als je slim kiest, bespaar je elke maand geld.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Als je meer dan 2.301 euro in een jaar investeert, mag je volgens de regeling kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 28 procent van het geïnvesteerde bedrag in mindering op de winst brengen. Door je investeringen slim te plannen in een jaar kun je soms gemakkelijk boven deze grens komen. Ook mag je als startende ondernemer gebruik maken van willekeurige afschrijving. Maak je nog weinig winst? Schuif dan de afschrijving voor je uit naar een jaar waarin je meer winst maakt.

Software pakketten

Je zal verschillende software pakketten gaan gebruiken om efficiënt op je computer te kunnen werken. Naast de bekende en vaak ook duurste pakketten zijn er diverse gratis mogelijkheden die dezelfde functies bieden. Zo kan je bijvoorbeeld voor het bewerken van foto’s betaald Photoshop gebruiken, maar voor de basisbewerkingen voldoet Picasa ook prima.

Voor het opslaan van je documenten kan je serverruimte huren of kopen, maar je kan ook gebruik maken van bijvoorbeeld Google Drive of Dropbox. Het voordeel hiervan is dat het gratis is en dat al je documenten in de Cloud staan, waardoor je er altijd bij kunt als je een pc met internetverbinding hebt.

Printkosten

Als je veel moet printen, kan dit behoorlijk oplopen in de kosten. Zeker als je mensen in dienst gaat nemen, je steeds meer diensten gaat leveren en je steeds meer facturen en documenten moet printen. Je kan veel geld besparen op printkosten door bijvoorbeeld te besparen op de kosten van nieuwe cartridges.

Tenslotte is het goed om erop te letten dat je je facturen op tijd verstuurt, in ieder geval conform de afspraken met je klanten, waardoor je ook sneller betaald krijgt. Het helpt om de uiterste betaaldatum op je factuur te zetten, je factuur uiterlijk drie dagen na levering te versturen en in je administratie goed bij te houden welke klanten nog wel en niet betaald hebben.