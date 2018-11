TNO: geen gevaar koolmonoxide cv-ketels Nefit

Uit onderzoek door TNO blijkt de kans op het ontsnappen van gevaarlijke koolmonoxidegassen uit cv-ketels van fabrikant Nefit verwaarloosbaar. TNO deed onderzoek nadat RTL Nieuws eerder dit jaar problemen met de Topline-ketels van Nefit aan het licht bracht.

Dat bleek dinsdag op een persconferentie bij Nefit in Deventer. TNO onderzocht lekkages van de ketel en mogelijk brandgevaar. Van dit type cv-ketels zijn circa 128.000 stuks in Nederland verkocht. Warmtewisselaars in de brander in de ketel bleken te verbuigen met lekkage van rookgassen tot gevolg. TNO acht het risico van verspreiding van koolmonoxide door de ketel in de woning echter zeer klein, mits de ketel is voorzien van een nieuwe brander.

Duizenden van die wisselaars zijn eerder al vervangen. Het onderzoeksinstituut raadt Nefit aan om ketel met oude branders actief op te sporen om deze te vervangen.