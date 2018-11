Advocaat: ‘Onvoldoende bewijs in zaak-Milica’

Het bewijs dat Hüseyin A. de 19-jarige Milica van Doorn heeft verkracht en gedood, is niet geleverd. De verklaring dat A. in 1992 een relatie heeft gehad met Van Doorn kan niet zomaar ,,terzijde worden geschoven”, betoogde zijn advocaat Tom van Assendelft de Coningh woensdag in zijn pleidooi. Kort daarvoor had het Openbaar Ministerie (OM) twintig jaar cel tegen A. geëist.

A. kwam afgelopen maandag voor het eerst met de verklaring dat hij een kortstondige seksuele relatie met Van Doorn heeft gehad. Daags voor haar gewelddadige dood zou hij voor het laatst seks met de vrouw hebben gehad. Dat verklaart volgens A. en zijn advocaat dat in het slachtoffer spermasporen van A. zijn gevonden. Er is volgens Van Assendelft op zijn minst sprake van ,,gerede twijfel” en de rechtbank moet A. daarom vrijspreken.

De raadsman betoogde tevens dat de feiten zijn verjaard en dat de vervolging van A. daarom niet geldig is.

Het OM komt later woensdag met een een reactie op het pleidooi.