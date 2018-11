Inspectie kaart pil op Marktplaats aan

De Inspectie Gezondheidszorg gaat het aanbieden van de anticonceptiepil op Marktplaats aankaarten bij deze vraag-en-aanbod-site. Dat bevestigt een woordvoerster na een bericht van RTL Nieuws, dat eerder meldde dat er pillen om Marktplaats waren aangeboden.

Het mag gewoon niet, aldus de zegsvrouw van de inspectie, het gaat namelijk om een middel waarvoor je een recept nodig hebt.

Er is al maanden meer vraag naar dan aanbod van anticonceptiepillen met de stoffen ethinylestradiol en levonorgestrel door problemen met productie en levering. Fabrikanten, groothandelaren en apothekers mogen in elk geval tot half december alternatieven voor bepaalde anticonceptiepillen leveren, besloot de heeft de inspectie dinsdag al. De alternatieven moeten wel precies vergelijkbaar zijn en afkomstig uit andere EU-lidstaten of anders uit Australiƫ, Canada, Israƫl, Japan, Nieuw-Zeeland, Zwitserland of de Verenigde Staten.