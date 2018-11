Kabinet draagt bij aan nieuw lab OPCW

Het kabinet draagt 2,3 miljoen euro bij aan de bouw van een nieuw laboratorium voor de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW). Het geld kan worden gebruikt voor de aankoop van grond. Het nieuwe laboratorium in Nootdorp moet in 2021 in gebruik worden genomen.

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) meldde de bijdrage woensdag tijdens een toespraak voor de OPCW. Hij zei daar blij te zijn dat de organisatie nu ook partijen mag aanwijzen die chemische wapens hebben gebruikt zoals in Syriƫ. Rusland verzette zich fel tegen dit nieuw recht, maar kreeg deze week onvoldoende steun van de lidstaten van de OPCW.