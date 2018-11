‘Godfather’ gepakt bij actie tegen Caloh Wagoh

Greg R., die geldt als een van de ‘godfathers’ in het Nederlandse misdaadmilieu, is woensdag opgepakt tijdens een grote actie tegen motorclub Caloh Wagoh. Zijn advocaat Nico Meijering bevestigde een bericht van die strekking door De Telegraaf. R. (70) is een van de twee kopstukken die is aangehouden. Wie de ander is is niet bekend, maar de politie meldt dat het gaat om een 48-jarige man. De Telegraaf zegt dat het gaat om Keylow, oud-leider van straatbende The Crips.

De twee zijn in Mijdrecht en Leiden aangehouden op verdenking van lidmaatschap van een criminele organisatie, aldus de politie. Ze zijn vastgezet voor verhoor en mogen slechts contact hebben met hun advocaat. Meijering zegt nog niet te weten van de verdenking tegen zijn cliënt. ,,Onze troepen zijn naar hem onderweg.’’

Greg R. is vele jaren actief geweest in de internationale drugshandel, al dan niet in samenwerking met een paar van zijn zonen. Hij is de vader van Jesse R., die in het liquidatieproces Passage is veroordeeld tot een levenslange celstraf. Passage, het grootste liquidatieproces van Nederland ooit, draait om zeven criminele afrekeningen in de Amsterdamse onderwereld.

Bij de actie tegen Caloh Wagoh van woensdagochtend, waaraan ongeveer achthonderd politiemensen meedoen, zijn op meer dan veertig plekken invallen gedaan. De actie richt zich volgens een politiewoordvoerder vooral op ,,ondermijnende activiteiten” van leden van deze motorclub, die volgens de politie kan worden gezien als een criminele bende. De invallen in woningen van leden van de club, bedrijfspanden en clubhuizen van Caloh Wagoh vonden plaats in de regio’s Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Midden-Nederland en Oost-Nederland.

Caloh Wagoh dook de afgelopen tijd op in meerdere onderzoeken van politie en justitie. Zo worden drie leden van de Woerdense tak verdacht van de beschieting met een antitankwapen van het gebouw waarin onder meer de redactie van het tijdschrift Panorama is gevestigd. In oktober werd een 47-jarig Haags lid van de motorclub aangehouden op verdenking van de moord op de Belgische zakenman Stefaan Bogaerts.