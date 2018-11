Maatregelen nodig voor veiliger scootmobiel

Rijden op een scootmobiel moet veiliger worden. Daarvoor zou onder meer het remsysteem moeten veranderen, de karretjes zouden stabieler moeten worden en fietspaden en oversteekpaden zouden breder moeten zijn en beter zichtbaar. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) onderzocht ongevallen met het karretje en kwam tot de conclusie dat het allemaal beter en veiliger moet om ongevallen en doden te voorkomen.

In het onderzoek zijn 35 ongevallen bestudeerd, waarvan negen met dodelijke afloop. Volgens cijfers van het CBS is het aantal verkeersdoden onder scootmobielrijders tussen 2010 en 2015 verdubbeld: van 19 naar 41. In 2016 in 2017 waren er respectievelijk 38 en 25 verkeersdoden onder gebruikers van gemotoriseerde gehandicaptenvoertuigen zoals de scootmobiel.

Volgens het SWOV zou een ander remsysteem helpen bij het voorkomen van ongevallen, bijvoorbeeld een rem waarbij een gebruiker remt door te knijpen in de hendel in plaats van die los te moeten laten. Ook zouden fietspaden breder moeten worden, trottoirbanden moeten verdwijnen en scootmobielen stabieler moeten worden gemaakt en een airbag moeten krijgen aan de zijkant.