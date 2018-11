Minister pakt islamitische ‘universiteit’ aan

De islamitische ‘universiteit’ EIUAS in Rotterdam verliest haar erkenning als zij niet snel orde op zaken stelt, dreigt minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs). De onderwijsinstelling, waar studenten een hbo-master islamitische geestelijke verzorging kunnen halen, heeft nog drie maanden.

De onderwijsinspectie houdt de Europe Islamic University of Applied Sciences, zoals de EIUAS voluit heet, al jaren extra scherp in de gaten. De ,,bestuurlijke en financiële continuïteit” van de instelling is niet gewaarborgd, concludeert de inspectie nu. Zo is onduidelijk wie de lakens uitdeelt bij de EIUAS en is de begroting voor de komende jaren niet realistisch, schrijft Van Engelshoven aan de Tweede Kamer.

De minister is verplicht eerst een waarschuwing af te geven. Toont de EIUAS geen beterschap, dan mag zij geen mastertitels meer verlenen. Dan raakt de instelling, die verder een bachelor islamitische theologie aanbiedt, meteen ook haar erkenning kwijt.