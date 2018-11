‘Nieuw onderzoek geluidsoverlast Lelystad’

Er deugt niet veel van de milieueffectrapportage die mede heeft geleid tot de uitbreiding van Lelystad Airport. Dat stellen enkele actiegroepen die tegen meer vliegverkeer zijn. De werkelijke geluidshinder is volgens hen veel groter dan in de milieueffectrapportage (MER) was voorgespiegeld. Ze baseren zich op een rapport van deskundigen die wijzen op lacunes in de rapporten over geluidsoverlast.

Ook Stichting Red de Veluwe ziet zich gesteund door het onderzoek van wetenschapper Pieter Sijtsma. Hij stelt dat de uitleg van het ministerie over de geluidsoverlast van vliegtuigen niet klopt en dat er informatie wordt weggelaten. Daarom moet de milieueffectrapportage de prullenbak in en moet er een nieuwe komen, stellen de tegenstanders van een uitbreiding van het vliegveld.

Het lawaai van de vliegtuigen is dit voorjaar onderzocht met een zogenoemde belevingsvlucht, een vliegtuig dat rondjes vloog rond Lelystad Airport.