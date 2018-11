Opkomst in Groningen 44,1 procent

De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen in Groningen, Haren en Ten Boer bedroeg woensdag 44,1 procent. De drie gemeenten, met in totaal zo’n 190.000 kiesgerechtigden, worden per 1 januari samengevoegd.

In de nieuwe fusiegemeente zijn 45 zetels te verdelen. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2014 werd D66 de grootste partij in Groningen en Haren, in Ten Boer was dat Algemeen Belang, gevolgd door het CDA. Bij die verkiezingen was er sprake van veel hogere opkomstpercentages. In Groningen was die toen 54,5 procent, in Haren 75,5 procent en in Ten Boer 64,6 procent.

In nog eens 34 gemeenten vonden woensdag gemeenteraadsverkiezingen plaats voor herindeling per 1 januari. De stembureaus gingen open om 07.30 uur en sloten om 21.00 uur. Momenteel worden de stemmen geteld, alle gemeenten gaan ervan uit dat de uitslag voor middernacht bekend is.

Behalve in Groningen waren er onder meer ook verkiezingen in Haarlemmermeer (met Haarlemmerliede en Spaarnwoude), met 118.380 kiesgerechtigden. In Hoeksche Waard (Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Strijen, Oud-Beijerland) gaat het om 69.227 kiesgerechtigden.

In totaal ging het om bijna 725.000 mensen die woensdag hun stem mochten uitbrengen.