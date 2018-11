President van Singapore op staatsbezoek

Koning Willem-Alexander ontvangt woensdag in Amsterdam president Halimah Yacob van Singapore voor een staatsbezoek. Yacob en haar echtgenoot Mohamed Abdullah Alhabshee blijven drie dagen in Nederland.

Het is voor het eerst dat een president van de in 1965 onafhankelijk geworden eiland- en stadstaat op staatsbezoek komt. Willem-Alexander en Máxima vergezelden koningin Beatrix in januari 2013 bij haar staatsbezoek aan Singapore. Dat was tevens haar laatste staatsbezoek. Enkele dagen na terugkeer uit Singapore kondigde Beatrix haar aftreden aan.

Singapore is voor Nederland een belangrijke handelspartner in Zuid-Oost Azië. Meer dan 1600 Nederlandse bedrijven hebben er een vestiging en de Nederlandse uitvoer bedroeg vorig jaar meer dan 5,3 miljard euro. Singapore is ook een belangrijk knooppunt voor buurlanden als Indonesië en Maleisië en is koploper bij innovatie en efficiënt gebruik van ruimte en infrastructuur.

Tijdens het staatsbezoek staan uitbreiding en verdieping van de economische betrekkingen dan ook voorop, waarbij het zwaartepunt ligt bij innovatie, duurzame technologie en haven- en waterinfrastructuur. De president gaat daarvoor na de officiële welkomstplechtigheden bij het Koninklijk Paleis in Amsterdam onder meer naar een innovatiehub in de hoofdstad, en donderdag naar Rotterdam en Delft en vrijdag naar brainport Eindhoven.

Voor koning Willem-Alexander is dit het vierde staatsbezoek sinds zijn aantreden in 2013. Nummer vijf volgt in december met de president van Kaapverdië.