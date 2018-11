Rechtbank behandelt grote diamantroof

De verdachten van de geruchtmakende diamantroof in 2005 op Schiphol moeten zich vanaf woensdag voor de rechter verantwoorden. Bij de diefstal werd voor dik 70 miljoen euro aan diamanten buitgemaakt. Een groot deel is nooit teruggevonden.

De zeven verdachten werden pas een kleine twaalf jaar na de roof aangehouden. Zes van hen moeten terechtstaan, de zevende verdachte overleed afgelopen zomer en kan dus niet vervolgd worden. Twee van de verdachten werkten op de luchthaven en zouden van binnenuit hulp hebben verleend.

Een aantal was kort na de roof al in beeld, maar toen kreeg justitie het bewijs niet rond. In 2013 kwam er toch een doorbraak na een door de politie getapt telefoongesprek. Een van de verdachten deed toen uitspraken waardoor hij aan de diamantroof werd gelinkt. In het onderzoek dat daarna op gang kwam, zette het OM undercoveragenten in. De diamantroof geldt als een van de grootste roofovervallen uit de Nederlandse geschiedenis.

Voor de behandeling van deze zaak staan in totaal twaalf zittingsdagen gepland. De strafeis wordt volgende week vrijdag verwacht, de uitspraak staat gepland voor 28 januari.