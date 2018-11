‘Vingerafdrukken Rembrandt aangetroffen’

Veilinghuis Sotheby’s in Londen denkt twee vingerafdrukken van Rembrandt te hebben aangetroffen op een olieverfschilderij dat de meester maakte van een jonge man. Het lijkt om afdrukken van zijn duim te gaan. Ze werden gevonden in de originele verflaag, in een benedenhoek van het schilderij, onder overschilderings- en vernislagen.

De ontdekking werd gedaan tijdens recent onderzoek en herstel. Dat de afdrukken echt van Rembrandt zijn wordt lastig helemaal te bewijzen: er zijn verder geen vingerafdrukken van de Hollandse meester bekend. Maar volgens Sotheby’s-topman George Gordon is het toch wel ,,zeer geloofwaardig” dat ze van Rembrandt zelf zijn.

Het veilinghuis brengt het kleine portret van de jongeman, die Jezus zou voorstellen, op 5 december onder de hamer en verwacht dat het een kleine zeven miljoen euro zal opleveren.