Voorzitter Kamer wil op pakjesavond naar huis

De voorzitter van de Tweede Kamer wil dat alle Kamerleden op pakjesavond thuis kunnen zijn. In een sinterklaasgedicht roept Khadija Arib haar collega’s op zich in te houden bij het aanvragen van een debat.

,,Elke 5 december klinkt de vraag: Kunnen we op tijd naar huis vandaag?”, begint Arib haar rijm. Ze stelt voor die dag om 17.00 uur te eindigen, zodat iedereen het heerlijk avondje kan vieren. ,,Misschien moet u zelf nog aan de bak, en hijst u zich in een sint- of pietenpak.”

Ze wijst erop dat het aan de politici zelf ligt of ze naar huis kunnen. Als ze nog veel debatten willen, kan het best zijn dat de avond van 5 december niet vrij blijft. ,,Vraagt u om debatten, al dan niet met spoed, dan vrees ik dat u op pakjesavond toch de zaal in moet.”