Blok: lekken geheimen ‘betreurenswaardig’

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) vindt het ,,betreurenswaardig” dat zijn ministerie staatsgeheimen heeft geopenbaard. Het departement heeft namen gepubliceerd van twee Syrische strijdgroepen die steun van Nederland hebben gekregen.

,,Het is betreurenswaardig dat dat gebeurd is”, aldus de bewindsman. ,,Waar mensen werken worden fouten gemaakt. Nogmaals het was onjuist.”

De gegevens kwamen aan het licht in documenten die waren opgevraagd door Trouw en Nieuwsuur. Buitenlandse Zaken heeft de stukken inmiddels van het internet gehaald. De groepen waarvan de namen zijn bekendgemaakt, worden daarvan op de hoogte gesteld, aldus Blok.

In de documenten staan de namen van Jabhat al-Shamiya en de Hama Rebels Gathering. In totaal hebben 22 rebellengroepen Nederlandse steun ontvangen. Die informatie is uit veiligheidsoverwegingen tot staatsgeheim verklaard.