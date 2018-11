Drie jaar cel voor brandstichting massagesalon

Een 79-jarige man uit Boxtel moet drie jaar de cel in omdat hij een massagesalon in brand heeft gestoken en naaktfoto’s van een medewerkster daar heeft verspreid. De man was verliefd op de vrouw en wilde met zijn acties bewerkstelligen dat ze met haar werk in de salon zou stoppen.

In januari van dit jaar stichtte hij brand bij de salon, waarboven op dat moment studenten lagen te slapen. De rechtbank in Den Bosch weegt mee dat hij willens en wetens het leven van die studenten in gevaar heeft gebracht. Alleen omdat een van hen de brandstichter toevallig hoorde, kon op tijd alarm worden geslagen.

De man hing ook beledigende teksten en naaktfoto’s van de vrouw op in de buurt en schreef haar ouders over de ‘erotische werkzaamheden’ die ze verrichtte.

De rechtbank heeft rekening gehouden met de hoge leeftijd van de man en schat bovendien in dat de kans op herhaling klein is.