Hof: geldboete lid Vindicat voor mishandeling

Een ex-lid van studentencorps Vindicat is donderdag door het gerechtshof in Leeuwarden veroordeeld tot een boete van 1000 euro voor het mishandelen van een aspirant-lid in 2016.

De straf is lager dan het vonnis van de rechtbank in Groningen, dat uitging van zware mishandeling. De rechtbank kwam in december 2017 tot een taakstraf van 240 uur en een gevangenisstraf van 31 dagen, waarvan 30 dagen voorwaardelijk.

De 25-jarige Wouter B. stond tijdens een ontgroening op 25 augustus 2016, in de kelder van de soci√ęteit in Groningen, met zijn voet op het hoofd van het aspirant-lid. De ‘feut’ lag op zijn buik op een betonnen vloer. Hij liep hersenletsel op.

De twee hadden voor de ontgroening onenigheid in een caf√©. Daarop wilde B. de nieuweling een lesje leren, aldus het Openbaar Ministerie. Volgens het hof kan echter niet worden bewezen dat B. met ,,vol opzet” heeft gehandeld.