‘Jij mag nooit meer de Westertoren zien’

Nabestaanden van de in april 2006 doodgeschoten kroegbaas Thomas van der Bijl hebben donderdag in het proces tegen Willem Holleeder in de rechtszaal hevig geëmotioneerd verteld over de gevolgen van zijn gewelddadige dood. Ook wezen ze Holleeder ondubbelzinnig aan als dader.

,,Ik veroordeel jou hiervoor. Zelf kon je het niet. Je bent een laffe hond en een menselijke sloopkogel. Ik ga ervan uit dat je de straf krijgt die je verdient en dat je nooit meer de Westertoren zult zien”, sprak de zus van Van der Bijl. Ze keek Holleeder recht in de ogen toen ze sprak.

Ze vertelde dat haar moeder nog datzelfde jaar overleed. ,,Van verdriet. Het was klap op klap. Ze zeggen dat alle wonden helen, maar in de praktijk blijkt dat niet zo. Ik heb al twaalf jaar verdriet en slapeloze nachten. Het is een blijvend litteken op en in mijn hart.”

Kort ervoor had Van der Bijls dochter – destijds 18 jaar – in tranen verteld hoe haar vader haar kort voor zijn dood had toevertrouwd: ,,’Meid, als ik word doodgeschoten, dan heeft Willem het gedaan’. Ik zei nog: ‘doe niet zo gek’. En toen was hij dood en was alles kapot.”

Met haar vader verloor ze ,,mijn beste vriend. Ik heb geen afscheid kunnen nemen en kan dat niet accepteren. Elke dag is een strijd.” Ze bedankte Astrid en Sonja Holleeder voor de verklaringen tegen hun broer. Ook eiste ze 100.000 euro smartengeld. Willem Holleeder vond het ,,niet gepast” te reageren.

Donderdagmiddag behandelt de rechtbank de schadeclaim van David Denneboom, die in 2004 gewond raakte bij de moord op vastgoedman Willem Endstra. Ook is tijd ingeruimd voor de nabestaanden van de in 2005 vermoorde Kees Houtman.