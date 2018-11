Kabinet pakt discriminatie arbeidsmarkt aan

Om discriminatie door werkgevers bij het werven van personeel tegen te gaan, krijgt de Inspectie SZW meer bevoegdheden. Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) wil bedrijven verplichten om beleid te maken dat discriminatie van sollicitanten voorkomt. De inspectie gaat daarop toezien en boetes uitdelen aan werkgevers die de nieuwe verplichting aan hun laars lappen.

,,Het is heel belangrijk dat een jongere die hard zijn best doet werk te krijgen, merkt dat het niet uit maakt wat zijn achternaam is. En dat een zwangere vrouw niet met een smoesje een vast contract wordt geweigerd, terwijl zij goed functioneert”, aldus Van Ark. Ze werkt aan een wetswijziging. Van Ark kijkt nog op welke manier de inspectie kan optreden tegen discriminatie door uitzendbureaus.

Al voordat de wet wordt aangepast, gaat de Inspectie SZW komend jaar al ,,verkennende inspecties” doen bij werkgevers en intermediairs. Verder wil de staatssecretaris inzetten op het vergroten van kennis en bewustwording. ,,Uitsluiting en discriminatie gebeurt soms moedwillig, maar vaker onbewust”, aldus het ministerie.